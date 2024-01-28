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«Брал кредиты»: продюсер рассказал о финансовом положении Филиппа Киркорова

Продюсер Лавров усомнился, что Киркоров успел скопить состояние за годы работы

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Сергей Лавров в разговоре с mk.ru выразил мнение, что певец Филипп Киркоров не успел скопить состояние за годы работы на эстраде.

«Не могу сказать, что у Киркорова много денег. Он всегда жил одним днем. Особенно, когда касалось вопросов подготовки его нового шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя» — подчеркнул Лавров.

По словам продюсера, Киркоров часто брал кредиты, чтобы оплатить шикарные декорации и спецэффекты на концертах. При этом музыкант всякий раз требовал той же тщательности от организаторов концертов в регионах. Лавров заверил, что далеко не каждый российский артист с такой ответственностью подходит к организации своих шоу.

«Киркоров заставлял организаторов выполнять все условия, чтобы зрители даже в глубинке могли насладиться его шоу в полном объеме. Таких артистов, которые бы заботились в первую очередь о своем слушателе, у нас не так много», — резюмировал Лавров.

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