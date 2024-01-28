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Стало известно, где находятся музыканты из «Би-2» после задержания в Таиланде

Baza: музыкантов из «Би-2» отправили в отдел миграционной полиции Таиланда

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Музыкантов из группы «Би-2» задержали и отправили в отдел миграционной полиции Таиланда. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам представителей артистов, после суда из-за концерта без соответствующего разрешения «Би-» задержали вновь. Их перевели в центр задержания миграционной полиции, связи с музыкантами нет. Спустя некоторое время их должны перевезти в Бангкок, где вопрос о пребывании артистов на территории страны должен окончательно решиться. По данным канала, чиновники из МИД Израиля участвуют в разрешении проблемы.

На этой неделе стало известно, что семерых человек из команды «Би-2», в том числе Леву Би-2 (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) и Шуру Би-2 (настоящее имя Александр Уман), задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion на Пхукете.

Артистов обвинили в проведении концертов без разрешения на работу на территории Таиланда и попытке выступить, имея на руках только туристические визы. Суд обязал каждого из семерых задержанных заплатить штраф в размере $84.

Позже Генконсульство РФ на Пхукете подтвердило, что музыканты подлежат депортации в страну гражданства. По данным, у обоих солистов коллектива есть израильское гражданство, а у Умана — еще и австралийское.

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