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Назван лучший проект киностудии «Мосфильм»

«Джентльмены удачи» были признаны лучшим фильмом киностудии «Мосфильм»

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«Мосфильм. Золотая коллекция»

Комедия Александра Серого «Джентльмены удачи» была названа лучшим фильмом киностудии «Мосфильм». Об этом пишет ТАСС.

«В преддверии события редакция телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» изучила зрительские и экспертные рейтинги ведущих изданий и сервисов, чтобы определить наиболее популярные картины, снятые на самой знаменитой киностудии страны. Лидером стала комедия «Джентльмены удачи», снятая Александром Серым по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии», — рассказали в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

На втором месте рейтинга зрительских симпатий оказалась комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», тройку лидеров замкнул другой проект Гайдая — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». На четвертом месте расположился еще один фильм культового советского режиссера «Иван Васильевич меняет профессию», написанный по мотивам пьесы Михаила Булгакова. На пятом месте — мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», получившая премию «Оскар» в 1981 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее в Театре сатиры произошел пожар.

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