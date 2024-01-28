Премьера «Лимонов, баллада об Эдичке» Серебренникова состоится в Каннах

Продюсер Илья Стюарт рассказал, что режиссер Кирилл Серебренников завершил работу над фильмом «Лимонов, баллада об Эдичке» (в оригинале — «Limonov, the Ballad of Eddie»). Его слова передает «Холод» (признан в России СМИ-иноагентом).

Стюарт добавил, что премьера биографии запланирована на 2024 год — скорее всего, на Каннском кинофестивале. Издание поясняет, что именно там показывались три другие работы постановщика («Петровы в гриппе», «Жена Чайковского» и «Лето»).

Сюжет байопика основан на одноименной книге французского писателя Эммануэля Каррера. Роль Лимонова исполнит Бен Уишоу, а его жену, поэтессу Елену Щапову, сыграет Виктория Мирошниченко. До этого Серебренников заявлял, что фильм станет «поэтической биографией» с метафорами, паузами и другими поэтическими элементами. Отмечалось, что фильм будет англоязычным.

Съемки стартовали еще в России, после выезда из страны режиссер продолжил работу в Европе. Серебренников доснимал картину в Риге, заново построив декорации.

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