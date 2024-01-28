Очевидица о пожаре в Театре сатиры: «Выключили свет, все серьезно»

Корреспондентка «Газеты.Ru» стала очевидицей пожара в Театре сатиры во время похода на спектакль «Дороги, которые нас выбирают» вместе с родителями.

«Приехали пораньше, к началу двенадцатого, решили пройтись вокруг театра. Внутрь зайти не успели, как начали подъезжать пожарные и «скорые». Затем мы пошли в кафе в здании театра: пили кофе и думали, что это что-то незначительное и быстро устранят, а мы все-таки посмотрим спектакль. А потом в кафе выключили свет и стало понятно, что все серьезно», — сказала корреспондентка.

Затем, по ее словам, в кафе Театра сатиры зашел пожарный около 12:00 и попросил всех покинуть помещение. Когда девушка вышла из здания, то увидела, что весь театр оцепили. Она попыталась узнать, будет ли перенесен спектакль, однако в здание уже никого не пускали.

«Пошли пешком в кинотеатр «Октябрь» смотреть «Мастера и Маргариту», — подытожила корреспондентка.

До этого в МЧС России заявили, что площадь пожара в Театре сатиры выросла до 350 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек.

Ранее сообщалось, что Дима Билан появился на ТНТ после скандала с «голой» вечеринкой.