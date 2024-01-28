Огонь в Театре сатиры распространяется по деревянным конструкциям

В Главном управлении МЧС рассказали, что площадь пожара в московском Театре сатиры составляет 200 квадратных метров. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

На месте работают 62 специалиста, а также задействовано 14 единиц техники. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Telegram-канал Shot добавляет, что возгорание могло произойти во время реконструкции купола здания. Пожар начался, когда рабочие заменяли покрытие купола. Сотрудников эвакуировали. Издание добавило, что огонь перешел на деревянные конструкции купола. Позднее в МЧС подтвердили, что огонь распространяется по деревянным конструкциям. Огнеборцы наращивают силы и средства.

21 января произошел пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея. Возгорание произошло около 4:00 по местному времени (3:00 мск). В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 7:00 (6:00 мск) пожар был локализован.

Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр рассказала госагентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех тысяч экземпляров. По ее словам, можно сказать, что сгорело все.

Ранее сообщалось, что на Украине провели «голую» вечеринку.