В МЧС рассказали о пострадавших в Театре сатиры

В Главном управлении МЧС рассказали, что, по предварительным данным, пострадавших при пожаре в Московском академическом Театре сатиры нет. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

На месте работают 62 специалиста, а также задействовано 14 единиц техники.

Недавно сообщалось, что в Москве на Триумфальной площади горит здание Театре сатиры. Telegram-канал Mash отмечал, что серый дым шел из купола здания. Причина произошедшего не сообщалась.

21 января произошел пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея. Возгорание произошло около 4:00 по местному времени (3:00 мск). В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 7:00 (6:00 мск) пожар был локализован.

Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр рассказала госагентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех тысяч экземпляров. По ее словам, можно сказать, что сгорело все.

Ранее сообщалось, что на Украине провели «голую» вечеринку.