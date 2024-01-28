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Кай Метов рассказал о ДТП в Белоруссии: «Машина всмятку»

Певец Кай Метов признался, что чудом выжил в ДТП в Белоруссии

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Личный архив

Певец и композитор Кай Метов признался, что однажды попал в серьезную автомобильную аварию, находясь на гастролях в Белоруссии. Этим исполнитель поделился в шоу «Секрет на миллион».

«Водитель не справился с управлением, нас очень сильно занесло. Машина всмятку, столб снесли. Как мы все живы остались, я не знаю», — рассказал Метов.

По словам певца, затем на место ДТП приехала «скорая» и увезла его в больницу. Врачи не нашли у артиста серьезных повреждений, однако уже по приезде в Москву выяснилось, что исполнитель получил перелом ребер в аварии.

«Я чихнул, упал и встать уже не мог. Ребра на соплях держались», — вспомнил певец.

Недавно Кай Метов рассказывал, что написал песню «Роза чайная» для Маши Распутиной и Филиппа Киркорова абсолютно бесплатно. При этом, отметил артист, он постоянно получает авторские отчисления с этой песни. Он также вспомнил, что был определенный период, когда «Розу чайную» не хотели крутить по радио, так как считали песню «неформатной». Метов также рассказал, что специфика профессии музыканта обязывает его следить за своим здоровьем.

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