Деревянко рассказал, что добивался своей новой девушки три года

Актер Павел Деревянко рассказал об отношениях с новой возлюбленной Зоей Фуць и отметил, что знаком со своей нынешней избранницей уже три года. Этим артист поделился на шоу «Кстати».

«Встречаться вот только начали, все добиться ее не мог», — заявил актер.

Деревянко поделился, что ездит вместе с девушкой на съемки. Он вспомнил, как Фуць скрасила ему Новый год, когда артист болел: она приехала к нему с игрушками и сладостями, и тем самым спасла праздник.

Издание «СтарХит» отмечает, что Зоя Фуць занимается дизайном одежды, у нее двое сыновей от первого брака. У Деревянко есть дочери 2010 и 2014 года рождения от Дарьи Мясищевой. Старшая дочь артиста Варвара учится в седьмом классе, а младшая Александра — в третьем. По словам Деревянко, он видится с девочками не так часто, как ему хотелось бы, но Мясищева здесь ни при чем — бизнесвумен не запрещает детям общаться с отцом.

В декабря Деревянко рассказывал, что состоит с матерью своих детей свободных отношениях. При этом в ноябре 2020 года они публично заявили подписчикам, что каждый пошел по своему пути. Актер признавался, что сохранил с Мясищевой хорошие отношения.

Ранее Дарья Мороз заявила, что больше не хочет сниматься в постельных сценах.