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Актер «Триггера» Руденко впервые появился на сцене после задержания

Актер «Триггера» Руденко впервые вышел на сцену после скандала с наркотиками

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Анатолий Руденко, известный по ролям в фильме «Триггер», а также сериалах «Каменская» и «Две судьбы», вышел на театральную сцену впервые после того, как был замешан в скандале с наркотиками. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, Руденко принял участие в спектакле в Театре музыки и шоу «III Рим» в городе Пушкино Московской области. Актер исполнил роль философа Хомы Брута в постановке «Вий», основанной на одноименной повести Николая Гоголя.

До этого kp.ru сообщало, что Руденко продолжает работать, несмотря на то, что сейчас в отношении его идет предварительное расследование.

Актера задержали вечером 17 января. Сообщалось, что он сильно нервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона.

Актер объяснял в полиции, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Только позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал от них избавляться. В отношении актера возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

Ранее сообщалось, что Андрей Леонов сломал палец дверью «Ленкома».

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