Виктория Боня ответила на слухи о шрамах после пластики

Блогерша и телеведущая Виктория Боня опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) наличие шрамов на лице после пластики.

Боня призналась, что часто получает сообщения, в которых у нее спрашивают про шрам. Она заявила, что у нее на глазу нет рубца, а это вена. Звезда объяснила, что она образовалась из-за того, что у нее временно снизилась чувствительность после операции. По словам блогерши, за год вена исчезнет.

«Спасибо, что переживаете, но здесь нет никаких шрамов», — поделилась телеведущая.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

27 декабря Боня снова улетела к своему пластическому хирургу в Лос-Анджелес. По мнению блогерши, ей необходимо «дотянуть» второй глаз.

После блефаропластики Боня также неоднократно ходила на различные косметические процедуры. 20 января она сообщила, что подколола нижнюю треть лица у своего косметолога в Лос-Анджелесе.

Ранее Алана Мамаева высмеяла пластику Бони.