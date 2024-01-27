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Пенкин рассказал, как Цой позвал его выступить с «Кино»

Заслуженный артист Пенкин назвал Цоя крестным отцом своей карьеры

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный артист России Сергей Пенкин рассказал, как лидер группы «Кино» Виктор Цой (1962-1990) пригласил его выступить на своем концерте. Об этом он вспомнил в программе «Жизнь и судьба».

«Он сказал мне: «Серега, не волнуйся, вечером выступишь у меня, споешь две песни, зритель тебя хорошо встретит». Так и вышло», — поделился он.

Цоя Пенкин назвал «крестным отцом» своей карьеры. Рок-музыканта он вспоминает как контактного и доброго человека.

Накануне певец Сергей Пенкин признался, что потратил весь гонорар с концертов на слушателей во время своих последних гастролей.

Пенкин объяснил, что решил угостить фанатов в честь получения звания заслуженного артиста России. Певец купил на деньги с концертов шампанское и закуску – сезонные фрукты, ягоды, сырную и мясную нарезку.

Ранее народный артист России Сергей Безруков, получая премию «Золотой орел» за роль в сериале «Бизон» пошутил о том, награду за какую роль получит через 20 лет.

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