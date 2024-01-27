Картина «Снегирь» Хлебникова получила гран-при «Золотого орла»

Фильм Бориса Хлебникова «Снегирь» получил главный приз премии «Золотой орел». Об этом сообщает ТАСС.

«Тронут и горд как участник этого проекта вниманием академиков к этой картине. Я считаю, видимо, вместе с вами, что Борис Хлебников вырос до большой национальной величины, большого национального художника», — заявил продюсер «Снегиря» Сергей Сельянов.

Он получил статуэтку на церемонии награждения на «Мосфильме» — награду вручал генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

По сюжету фильма, сценарий которого Хлебников написал совместно с Наталией Мещаниновой, в шторм попадает экипаж рыболовного судна «Снегирь». В основу сценария лег роман Георгия Владимова «Три минуты молчания».

В фильме сыграли Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Макар Хлебников.

До этого новая картина российского режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь» стала фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Ранее новый фильм Бориса Хлебникова «Снегирь» вышел в прокат.