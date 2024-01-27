Размер текста
А
А
А

Картина «Снегирь» Хлебникова получила гран-при «Золотого орла»

Фильм Бориса Хлебникова «Снегирь» получил главный приз «Золотого орла»

close
100%
Пресс-служба фильма «Снегирь»

Фильм Бориса Хлебникова «Снегирь» получил главный приз премии «Золотой орел». Об этом сообщает ТАСС.

«Тронут и горд как участник этого проекта вниманием академиков к этой картине. Я считаю, видимо, вместе с вами, что Борис Хлебников вырос до большой национальной величины, большого национального художника», — заявил продюсер «Снегиря» Сергей Сельянов.

Он получил статуэтку на церемонии награждения на «Мосфильме» — награду вручал генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

По сюжету фильма, сценарий которого Хлебников написал совместно с Наталией Мещаниновой, в шторм попадает экипаж рыболовного судна «Снегирь». В основу сценария лег роман Георгия Владимова «Три минуты молчания».

В фильме сыграли Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Макар Хлебников.

До этого новая картина российского режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь» стала фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Ранее новый фильм Бориса Хлебникова «Снегирь» вышел в прокат.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами