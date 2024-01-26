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Родион Газманов объяснил, почему подал иск против «Норд Групп»

Певец Газманов подал иск о чести из-за недостоверного заголовка о его семье

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Марина Голова/Личный архив Родиона Газманова

Певец Родион Газманов подал в суд на ООО «Норд Групп» из-за недостоверного заголовка о его семье. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Газманов объяснил, что речь идет о заголовке издания «Экспресс газета — Online», который звучит как «Родион Газманов рассказал о сломавшем ему жизнь отце: «Хочется подойти и втащить с ноги». Певец заявил, что это переходит все границы дозволенного, так как это касается его семьи. Он уверен, что такие публикации должны быть наказуемыми.

«Эти «журналисты от сохи» регулярно выдумывают заголовки типа «пострадавший от рака Газманов найден в ванне» или «постаревший сын народного артиста отбил жену у…». Видимо, не обладающим писательским талантом журналистам нужно выдумывать идиотские заголовки, чтобы привлечь к себе внимание, но пока это касается только меня, пусть пишут. Собака лает, караван идет», — заявил Газманов.

Газманов считает, что чем больше артистов будут подавать иски к подобным изданиям, тем меньше те будут публиковать дезинформацию и «чушь». По мнению певца, было бы лучше, если бы люди вообще перестали читать медиа, которые «хотя бы раз были замечены в подобных попытках притянуть за уши скандал».

Иск к ООО «Норд групп» поступил в суд 23 ноября 2023 года. В категории дела указано, что речь идет о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации.

Ранее стало известно, что суд по иску певца Киркорова к Успенской на 12 миллионов рублей пройдет в марте.

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