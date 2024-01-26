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Актера, сыгравшего Емелю в «По щучьему велению», внесли в базу данных «Миротворца»

Актер Кологривый внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Звезда фильма «По щучьему велению» и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

На сайте опубликовали личные данные актера и указали ссылки на его страницы в социальных сетях.

Актера, среди прочего, обвинили в «публичной поддержке российской агрессии», «сознательном нарушении государственной границы Украины», «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

На портале «Миротворец» публикуют данные людей, которые якобы угрожают безопасности Украины. Список начали составлять в 2014 году.

Недавно в сети появилось снятое летом 2023 года видео, на котором Кологривый благодарит участников спецоперации России на Украине за возможность заниматься искусством в безопасности.

Накануне звезду украинского юмористического шоу «Квартал 95» Юрия Великого внесли в базу данных «Миротворец» из-за скандального номера о переселенке «сіСькадовська».

Ранее звезда «Слова пацана» спел вместе с Бастой на сцене Дубая.

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