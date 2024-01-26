Размер текста
А
А
А

Звезда «Слова пацана» спел вместе с Бастой на сцене Дубая

Актер Леон Кемстач выступил с Бастой на концерте в Дубае

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Леон Кемстач, известный по роли Пальто в сериале «Слово пацана», выступил на сцене Дубая вместе с Бастой. Видео с мероприятия рэпер опубликовал в свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На ролике видно, как Баста выступает на открытой сцене Дубая, рядом с ним стоит Кемстач и танцует под кавер рэпера на песню «На заре». Артист даже подпевал старшему коллеге, но не в микрофон. Отмечается, что рэпер дал концерт в честь открытия своего ресторана в ОАЭ.

Незадолго до этого Кемстач в сотрудничестве с продюсером и композитором Игорем Крутым выложил клип на песню Александра Серова «Как быть». По мнению Крутого, молодому актеру удалось привнести в трек необычное звучание благодаря юношеской непосредственности и открытости Кемстача.

«В конце прошлого года молодой актер Леон Кемстач записал и выпустил свою версию песни «Как быть». Конечно, сравнивать юного артиста и умудренного жизненным опытом Сашу Серова бессмысленно, но и версия Леона, думаю, обретет своих многочисленных поклонников», — говорил Игорь Крутой.

Ранее Антон Шагин обратился в полицию из-за подозрительной статуэтки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами