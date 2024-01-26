Звезда «Слова пацана» спел вместе с Бастой на сцене Дубая

Актер Леон Кемстач, известный по роли Пальто в сериале «Слово пацана», выступил на сцене Дубая вместе с Бастой. Видео с мероприятия рэпер опубликовал в свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На ролике видно, как Баста выступает на открытой сцене Дубая, рядом с ним стоит Кемстач и танцует под кавер рэпера на песню «На заре». Артист даже подпевал старшему коллеге, но не в микрофон. Отмечается, что рэпер дал концерт в честь открытия своего ресторана в ОАЭ.

Незадолго до этого Кемстач в сотрудничестве с продюсером и композитором Игорем Крутым выложил клип на песню Александра Серова «Как быть». По мнению Крутого, молодому актеру удалось привнести в трек необычное звучание благодаря юношеской непосредственности и открытости Кемстача.

«В конце прошлого года молодой актер Леон Кемстач записал и выпустил свою версию песни «Как быть». Конечно, сравнивать юного артиста и умудренного жизненным опытом Сашу Серова бессмысленно, но и версия Леона, думаю, обретет своих многочисленных поклонников», — говорил Игорь Крутой.

Ранее Антон Шагин обратился в полицию из-за подозрительной статуэтки.