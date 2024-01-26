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Антон Шагин обратился в полицию из-за подозрительной статуэтки

Актер Шагин получил подозрительную статуэтку и обратился в полицию

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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актер Антон Шагин получил посылку с подозрительной статуэткой, которую не заказывал, и обратился в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Шагин заказывал баян, который должен был стать частью реквизита к новому фильму.

В коробке, которую артисту привез курьер, оказалась статуэтка богини Фемиды. Шагин вспомнил о теракте, в котором не стало военкора Владлена Татарского, и подумал, что статуэтка может быть заминирована.

Полицейские следов бомбы в статуэтке не нашли. Предположительно, ее доставили Шагину вместо баяна по ошибке.

Антон Шагин — лауреат премий правительства Российской Федерации и президента Российской Федерации. Известен по фильмам «Стиляги», «Конек-Горбунок» и др.

Накануне визажистка Елена Орфаниди из Казахстана обвинила Шуру из «Би-2» в домогательствах и рассказала подробности скандала. По словам 22-летней Елены Орфаниди, 15 июня 2023 года она работала визажистом у группы «Би-2» на их выступлении в Караганде, где и познакомилась с артистом.

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