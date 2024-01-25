Концерт Орбакайте отменили в Чите

Концерт певицы Кристины Орбакайте, запланированный в Чите на 14 марта, пришлось отменить. Об этом сообщает издание chita.ru.

Отмена выступления заслуженной артистки России, уточнил организатор концертов Оганнес Тухманян, связана с нарушенной логистикой тура из-за отмены концерта певицы в Улан-Удэ.

«Нет логистики доехать без Улан-Удэ к вам, только по этой причине. Города друг за другом идут, а сейчас взяли и выбросили город из тура», — объяснил ситуацию он.

В будущем, заверил Тухманян, концерт в Чите все-таки проведут, купившие билеты зрители могут сохранить их.

«Мы новый график сформируем, просто сейчас на эти даты нет ни железнодорожного сообщения, нет ни авиационного для нас, чтобы удобно было добраться», — сказал он, добавив, что люди могут сохранить купленные билеты, сдать или поменять на билеты на концерт в Иркутске со специальным промокодом.

Об отмене концерта Орбакайте в «Мегаполисе Спорт» в Улан-Удэ из-за жалоб жителей заявляло министерство спорта и молодежной политики Бурятии.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — говорили в ведомстве.

Накануне организатор концерта Кристины Орбакайте в Благовещенске Сергей Зайцев опроверг наличие у певицы гражданства США.

Ранее концерт Кишлака отменили в Тюмени.