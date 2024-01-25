В МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича

Министерство иностранных дел (МИД) Сербии ответило на претензии украинского внешнеполитического ведомства к сербскому и российскому актеру Милошу Биковичу, снимающемуся в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Заявление сербского МИД цитирует ТАСС.

В Сербии обратили внимание на высказывания МИД Украины в социальной сети X (бывший Twitter) от 24 января 2024 года в ответ на новость о том, что Бикович снимется в известном сериале «Белый лотос».

«По поводу реакции МИД Украины <...> на новость о том, что один из самых уважаемых сербских актеров Милош Бикович снимется в новом сезоне всемирно известного сериала «Белый лотос», в котором, как утверждает украинская сторона, речь идет о «человеке, который поддерживает геноцид и нарушает международное право», в МИД [Сербии] указывают на то, что претензии совершенно необоснованны», — высказали свою позицию дипломаты.

В МИД Сербии подчеркнули, что гордятся конституционно гарантированным правом на свободное научное и художественное творчество, а Биковича считают одним из самых популярных, талантливых и всемирно успешных сербских актеров своего поколения.

«Хотели бы также напомнить, что министр иностранных дел Ивица Дачич вручил Милошу Биковичу грамоту в День сербской дипломатии 2019 года за его исключительный личный вклад в продвижение Сербии и ее богатого культурного творчества в мире», — заключили дипломаты.

25 января украинский МИД раскритиковал телеканал HBO и Warner Bros. Discovery за работу с Биковичем.

«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.

Ранее сообщалось, что Лолита потеряла интерес к шоу-бизнесу.