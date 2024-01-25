Концерт Кишлака отменили в Тюмени

Концерт рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) отменили в Тюмени. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Тюмени Кишлак должен был выступить 28 января, организаторы отказали ему в проведении мероприятия после поступившей жалобы.

В конце ноября с концерта Кишлака в Москве госпитализировали больше десяти зрителей, в том числе школьников, с диагнозом «отравление психотропами». Утверждается, что после шоу в туалетах клуба нашли блистерные упаковки от таблеток.

Тур Кишлака был также отменен в Петербурге, Оренбурге, Чебоксарах, Сургуте, Твери и Воронеже.

В конце октября рэперов Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) и Кишлака обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. В отношении Kizaru и Кишлака завели административные дела по месту их постоянной регистрации — в Санкт-Петербурге и Мурманске. Поводом для обвинения в пропаганде стали посты артистов в социальных сетях.

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