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Визажистка рассказала подробности скандала с домогательствами Шуры из «Би-2»

Shot: визажистка Орфаниди заявила, что Шура из «Би-2» домогался ее в июне

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Визажистка Елена Орфаниди из Казахстана обвинила Шуру из «Би-2» в домогательствах и рассказала подробности скандала. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам 22-летней Елены Орфаниди, 15 июня она работала визажистом у группы «Би-2» на их выступлении в Караганде. Перед концертом 53-летний Александр Уман (Шура «Би-2»), по ее словам, якобы говорил ей комплименты и оказывал знаки внимания.

После концерта он предложил ей провести вечер вдвоем, но визажистка отказалась. Она утверждает, что с подобным поведением со стороны звезд столкнулась впервые.

До этого она записала для социальной сети TikTok ролик о якобы имевших место домогательствах со стороны музыканта.

26 мая 2023 года Минюст РФ внес Леву из «Би-2» в список иноагентов. На сайте ведомства пояснялось, что музыкант выступал против СВО на Украине и негативно высказывался в отношении России и органов власти. Бортник также утверждал, что он не является гражданином РФ. В мае Лева публично осудил спецоперацию, а также написал в соцсетях, что не вернется в Россию.

Ранее «Би-2» выступили в клубе Illuzion на Пхукете, а также в заведении FinUp в Паттайе, не имея разрешения на работу, за что их и задержали. Предполагается, что у них были оформлены туристические, а не рабочие визы. Представитель полиции позднее уточнил, что сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в среду семь человек: одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу.

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