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Режиссер «Мистера и миссис Смит» бойкотирует свой новый фильм

Режиссер Даг Лайман заявил, что будет бойкотировать свой фильм из-за Amazon

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Richard Drew/AP Photo/Amazon MGM Studios

Режиссер Даг Лайман признался, что планирует бойкотировать премьеру своей картины «Дом у дороги» на фестивале South by Southwest в Остине. Об этом постановщик рассказал в колонке, опубликованной на Deadline.

«Фильм фантастический, возможно, мой лучший. Я уверен, что он соберет зал и заставит зрителей танцевать на своих местах во время финальных титров. Но меня там не будет», — отметил Лайман.

Режиссер объяснил, что причиной подобного решение стало то, что изначально студия Amazon обещала выпустить фильм на большом экране, а затем анонсировала премьеру только на стриминге. Он рассказал, что после тестовых показов оценки «Дома у дороги» оказали выше самого хитового проекта в его биографии — «Мистера и Миссис Смит».

Он считает, что Amazon действует в своих интересах, отказываясь поддерживать кинотеатры и реализуя тем самым рекламные контракты на своей платформе. Он заявил, что подобная политика конгломерата вредит авторам и звездам кино, лишая их наград. Лайман уверен, что его фильм создан для большого экрана.

Премьера «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом запланирована на 21 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что закончились съемки триквела «Дэдпула».

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