Представители Орбакайте опровергли наличие у нее американского гражданства

Организатор концерта Кристины Орбакайте в Благовещенске Сергей Зайцев опроверг наличие у певицы гражданства США. Его слова передает Amur.Life.

«Это информация от директора Кристины. Александр Качан задал вопрос самой Кристине и получил такой ответ», — заявил Зайцев.

Он также призвал тех, кто требует отменить концерт Орбакайте из-за якобы ее американского гражданства, ответить перед правоохранительными органами. Он пояснил, что активистам следует рассказать, «с какой целью и по чьему заказу они распространяют клевету и разжигают ненависть» в отношении певицы.

Недавно сообщалось, что активисты союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций опубликовали в своем Telegram-канале «ZОV России» письмо к губернатору Амурской области, в котором потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте в Благовещенске. В своем заявлении они назвали певицу «гражданкой США» и попросили «проверить наличие в концертной группе Орбакайте сотрудников ЦРУ или иных разведывательных организаций».

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты в Чехове состоится, несмотря на слухи об отмене.