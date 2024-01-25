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Сыгравший кота Бегемота мейн-кун появился на премьере «Мастера и Маргариты»

Мейн-кун Кеша позировал на красной дорожке «Мастера и Маргариты» с Цыгановым

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мейн-кун Кеша, сыгравший кота Бегемота в «Мастере и Маргарите», вышел на красную дорожку на премьере фильма. Об этом сообщает kp.ru.

Издание подчеркивает, что Кеша оказался звездой вечера: фотографию с ним стремились сделать многие, прежде чем в руки его взял исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов. Семилетний мейн-кун появился на премьере вместе со своим хозяином. Мужчина признался, что кот не боится появляться в обществе, так как много лет принимает участие в выставках. Хозяин пошутил, что Кеша прокормил всю семью, получив гонорар за работу.

В «Мастере и Маргарите» кота Бегемота в основном сделали с помощью компьютерной графики, срисовав с Кеши, но кот также играл в нескольких сценах.

18 января онлайн-кинотеатр Кинопоиск в своем Telegram-канале опубликовал ролик, как актер Юра Борисов озвучивал кота Бегемота в предстоящем фильме «Мастер и Маргарита». На видео актер мурлычет, шипит и разговаривает за персонажа книги Михаила Булгакова.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в прокат 25 января. До этого в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера картины.

Ранее Евгений Цыганов пожаловался на нависшее проклятье на фоне съемок в «Мастере и Маргарите».

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