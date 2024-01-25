Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иосиф Пригожин раскрыл свое отношение к Блиновской и другим «инфоцыганам»

Продюсер Пригожин заявил, что блогеры-инфоцыгане зарабатывают на слабостях людей

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью WomanHit резко осудил блогеров-«инфоцыган» за спекуляции на человеческих слабостях.

«Я плохо отношусь к инфоцыганам и не понимаю людей, которые ведутся на них. Чему тебя может научить такой человек? Научить может профессор, а не блогер. А у нас люди за свои деньги породили тысячи левых советчиков. Это люди-халявщики, которые на слабостях и обманах других хотят заработать», — возмутился Пригожин.

В связи с этим продюсер подчеркнул, что не станет давать оценку действиям и приговору блогера Елены Блиновской. При этом Пригожин подчеркнул, что «вкалывал с 12 лет как собака». По словам мужа Валерии, ему и его супруге деньги доставались тяжело, Пригожину самому потребовалось перепробовать массу профессий, прежде чем он сумел найти себя в продюсировании.

«Мой хлеб, как и хлеб Валерии, тяжелый. Вы думаете Валерию не звали на их корпоративы к таким? Звали, конечно, но мы по 500 раз проверяем, кто заказчик, прежде чем согласиться», — резюмировал Пригожин.

Ранее Евгений Цыганов пожаловался на нависшее проклятье на фоне съемок в «Мастере и Маргарите».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами