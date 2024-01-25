Иосиф Пригожин раскрыл свое отношение к Блиновской и другим «инфоцыганам»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью WomanHit резко осудил блогеров-«инфоцыган» за спекуляции на человеческих слабостях.

«Я плохо отношусь к инфоцыганам и не понимаю людей, которые ведутся на них. Чему тебя может научить такой человек? Научить может профессор, а не блогер. А у нас люди за свои деньги породили тысячи левых советчиков. Это люди-халявщики, которые на слабостях и обманах других хотят заработать», — возмутился Пригожин.

В связи с этим продюсер подчеркнул, что не станет давать оценку действиям и приговору блогера Елены Блиновской. При этом Пригожин подчеркнул, что «вкалывал с 12 лет как собака». По словам мужа Валерии, ему и его супруге деньги доставались тяжело, Пригожину самому потребовалось перепробовать массу профессий, прежде чем он сумел найти себя в продюсировании.

«Мой хлеб, как и хлеб Валерии, тяжелый. Вы думаете Валерию не звали на их корпоративы к таким? Звали, конечно, но мы по 500 раз проверяем, кто заказчик, прежде чем согласиться», — резюмировал Пригожин.

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