«Я им абсолютно не нужна»: Анна Ардова об отношениях с детьми

Актриса Анна Ардова в эфире программы «Мой герой» на канале ТВЦ пожаловалась, что дети Антон и София редко навещают ее.

«Я им абсолютно не нужна. Я их обожаю, я по ним скучаю, что они меньше ко мне приходят. Я так счастлива, что они счастливы», — посетовала Ардова.

При этом она похвасталась тем, что оба ее ребенка нашли счастье в личной жизни и смогли добиться призвания в актерской профессии.

Актриса, известная по ролям в сериалах «Солдаты» и «Счастливы вместе», была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Даниил Спиваковский, с которым звезда прожила вместе 11 месяцев еще в студенческом возрасте. Во второй раз актриса вышла замуж за коллегу Александра Шаврина. Они прожили вместе 20 лет, после чего развелись в 2017 году. У Ардовой есть родившаяся в 1996 году дочь Софья и сын Антон — в 2000-м.

Старшая дочь Ардовой Софья служит в МХТ им. Чехова. Она замужем за актером Денисом Парамоновым. 23-летний сын Ардовой Антон Шаврин женился на коллеге Марии Боровичевой в сентябре 2023 года.

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