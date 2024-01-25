Экс-солистка «Миража» рассказала, как ее сына чуть не покалечили в школе: «Попал в артерию»

Певица Маргарита Суханкина в разговоре с mk.ru рассказала, как ее приемного сына Сергея порезали ножом в школе.

«Да, у них учился один парень с неадекватным поведением. Он держал в кармане какой-то острый предмет и Сереже по шее резанул. Попал в какую-то артерию, все, конечно, жутко перепугались. Приехала куча полицейских. Выяснилось, что у нападавшего и до этого были проблемы, он кому-то нос перебил», — пояснила Суханкина.

Певица заверила, что после этой ситуации старается держать связь с учителями, которые докладывают ей, если в школе дети ведут себя не так, как положено. К тому же, добавила Суханкина, сами дети охотно делятся с ней историями из школы. По мнению певицы, сейчас подростки находятся в пубертатном периоде, поэтому артистка периодически обсуждает с ними острые темы вроде наркотиков, спиртного и отношениях с незнакомцами.

Певица в начале 2012 года приняла решение усыновить Сергея и Валерию, а в декабре забрала их домой, тогда мальчику было четыре года, а девочке — три. Суханкина признавалась, что первое время ей было очень тяжело с детьми.

Ранее Суханкина рассказала, планируют ли ее дети заниматься музыкой.