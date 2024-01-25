Маргарита Суханкина рассказала, планируют ли ее дети заниматься музыкой

Экс-солистка «Миража», певица Маргарита Суханкина в интервью mk.ru призналась, что ее детям Сергею и Валерии больше нравится игра в городки, чем музыка.

«И Сережа, и Лера уже шесть лет ходят заниматься игрой в городки, у них много медалей, грамот. У Леры особенно получается, потому что она левша, и оказывается, что с левой руки можно разбить очень сложные фигуры. Леру нередко приглашают, чтобы она помогала команде выигрывать. Так и получается: она, в общем, выводит команду на первое место», — похвасталась Суханкина.

По словам артистки, ее дети пробовали заниматься музыкой, но быстро поняли, что это им не по душе. Суханкина заверила, что сейчас ее детям больше нравится заниматься спортом. Исполнительница добавила, что Сергей после девятого класса планирует поступить в колледж, а Валерия же будет поступать в университет, так как учится на «отлично».

Певица в начале 2012 года приняла решение усыновить Сергея и Валерию, а в декабре забрала их домой, тогда мальчику было четыре года, а девочке — три. Суханкина признавалась, что первое время ей было очень тяжело с детьми. Она публично призывала всех людей, желающих усыновить ребенка, внимательно прислушаться к себе, чтобы не было печальных последствий.

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