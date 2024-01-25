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Стало известно, что Светлакова хотели отчислить из вуза за увлечение КВН

Преподаватель Светлакова Самуйлов: комик пропускал лекции из-за КВН

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ТНТ

Юморист Сергей Светлаков находился под угрозой отчисления из вуза из-за своего увлечения игрой в КВН. Об этом kp.ru рассказал его преподаватель из Уральского государственного университета путей сообщения Валерий Самуйлов.

«Из-за игр он постоянно пропускал лекции и ходил на пересдачи. Мы даже думали его отчислить. Но поняли, что он нашел свое призвание. К тому же он не был лодырем и все налету схватывал. Ему для пересдач хватало одного дня подготовки, чтобы все выучить и сдать», — отметил Самуйлов.

Преподаватель вспомнил, что юморист часто был окружен женским вниманием, так как привлекал к себе представительниц прекрасного пола своим чувством юмора и харизмой.

Артист в 2013 году официально зарегистрировал отношения с Антониной Чеботаревой, с которой познакомился на премьере фильма «Камень» в Краснодаре. В браке у супругов родились двое детей: сейчас их старшему сыну Ивану 10 лет, а младшему Максиму шесть лет. Сергей Светлаков признавался в интервью, что ему всегда было важно, чтобы супруга не работала. По словам шоумена, Антонина оставила карьеру ради семьи, и он ценит ее поступок.

Ранее Евгений Цыганов пожаловался на нависшее проклятье на фоне съемок в «Мастере и Маргарите».

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