Рита Дакота рассказала о встрече с фронтменом популярной рок-группы

Певица Рита Дакота в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвасталась, что придет в гости к фронтмену американской рок-группы Aerosmith Стивену Тайлеру.

«Я четвертого февраля иду в гости к Стивену Тайлеру из Aerosmith. Меня позвали», — подчеркнула Дакота.

Она рассказала об этом в беседе с мужем Федором Белогаем, уточнив, что супруга дома у Тайлера не ждут. В ответ на это мужчина язвительно отметил, что немногое потеряет. Он также в шутку предположил, что Дакота будет медитировать с коллегой по сцене.

Дакота и Белогай 24 мая 2023 года расписались в столичном МФЦ, куда приехали на самокатах. Супруги отказались от традиционных нарядов на свадьбу: они надели спортивные костюмы и невеста дополнила свой образ фатой. Возле центра пару ждали поклонники с цветами, плакатами, шариками и хлопушками, они спели для звезды ее песню «Дети рейва». А летом Дакота и Белогай организовали еще три торжества в честь их союза: в Грузии и на Бали.

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