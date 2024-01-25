Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения

Зеленский запретил посвященные своему дню рождения мероприятия

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отменил все праздничные мероприятия, посвященные своему дню рождения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на анонимные источники в офисе главы государства.

«Зеленский запретил назначать <...> встречи для поздравлений со своим днем ​​рождения», — говорится в статье.

Согласно информации издания, день рождения украинского лидера 25 января.

Год назад в Крыму и Белгородской области телезрители вместо обычных программ федеральных каналов увидели обращение президента Украины Владимира Зеленского. Власти регионов объяснили это несанкционированной подменой сигнала вещания. Советник главы Крыма сообщил, что США выдали украинцам коды «интернет-вещалок», чем хакеры и воспользовались. Эксперт заявил «Газете.Ru», что вряд ли был взломан сигнал со спутника, поскольку увидели Зеленского только жители нескольких регионов.

Ранее Зеленский поздравил Байдена с днем рождения и пожелал ему победы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами