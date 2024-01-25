Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский отменил все праздничные мероприятия, посвященные своему дню рождения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на анонимные источники в офисе главы государства.

«Зеленский запретил назначать <...> встречи для поздравлений со своим днем ​​рождения», — говорится в статье.

Согласно информации издания, день рождения украинского лидера 25 января.

Год назад в Крыму и Белгородской области телезрители вместо обычных программ федеральных каналов увидели обращение президента Украины Владимира Зеленского. Власти регионов объяснили это несанкционированной подменой сигнала вещания. Советник главы Крыма сообщил, что США выдали украинцам коды «интернет-вещалок», чем хакеры и воспользовались. Эксперт заявил «Газете.Ru», что вряд ли был взломан сигнал со спутника, поскольку увидели Зеленского только жители нескольких регионов.

Ранее Зеленский поздравил Байдена с днем рождения и пожелал ему победы.