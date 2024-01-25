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Московского чиновника назначили мэром города с аномалиями

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Чиновник из Москвы Эдуард Белинский назначен мэром города Великий Гусляр, в котором находятся порталы в мультивселенные и другие разнообразные аномалии. Об этом сообщает пресс-служба администрации населенного пункта.

Новый глава пообещал вывести Великий Гусляр из изоляции, в которой город находился еще до советских времен, построить в нем аэропорт, торговые центры и вышки мобильной связи, а также открыть рестораны быстрого питания. Помимо этого, мэр принял решение рассказать всему миру про аномалии в черте населенного пункта, ранее хранившиеся в строгом секрете.

«Вот уже 800 лет Гусляр находится на обочине неизвестности. Я поменяю все! Я открою окно нараспашку. Пусть весь мир узнает про инопланетян. Пусть аномалии станут достоянием нашей планеты», — приводит пресс-служба слова Белинского.

Получится ли у нового мэра реализовать эти планы, учитывая, что жители Великого Гусляра не пожелали выходить из изоляции? Подробности в новом сериале «Очевидное невероятное» с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой!

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