Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лазарев подшутил над Кудрявцевой: «Наконец-то без фильтра»

Певец Сергей Лазарев пошутил, что Кудрявцева впервые показала лицо без фильтра

close
100%
leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Лазарев прокомментировал шуточный Reels в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Леры Кудрявцевой, в котором телеведущая применила забавную маску.

«Лерусь, ну наконец-то без фильтра», — сыронизировал исполнитель.

Кудрявцева, в свою очередь, ответила Лазареву фразой: «Что уж теперь скрывать свое истинное лицо».

Недавно Кудрявцева показала, как выглядит ее сестра Оксана Жукова в 60 лет. Она публично поздравила именинницу и поделилась ее редким фото в соцсетях. Женщина живет в Болгарии и занимается бизнесом. Телеведущая называет ее своим ангелом-хранителем и считает, что сестра всегда была «красивее, умнее, мудрее» нее.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Накануне близкая знакомая Леры Кудрявцевой предположила, что телеведущая решила бросить мужа после того, как Игорь Макаров, будучи пьяным, затопил ее квартиру.

Ранее сообщалось, что на Юрия Гальцева подали в суд из-за ресторана в Петербурге.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами