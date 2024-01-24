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Башаров появился на премьере «Мастера и Маргариты» с невестой

Актер Марат Башаров вышел в свет со своей невестой Борисовой

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Superborisova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Алексей Филиппов/РИА Новости

Актер и телеведущий Марат Башаров появился на премьере фильма «Мастер и Маргарита» со своей невестой Асей Борисовой. Видео с парой публикует «СтарХит» в своем Telegram-канале.

Издание подчеркивает, что Башаров и Борисова появились вдвоем на светском мероприятии впервые за долгое время. Однако возлюбленные не стали фотографироваться на красной дорожке.

10 декабря стало известно, что актер сделал своей возлюбленной Асе Борисовой предложение руки и сердца. Об этом девушка рассказала на шоу «Ты не поверишь». Она также заверила, что у них с Башаровым нет недопонимания в отношениях. По словам актрисы, ее будущий муж — щедрый на подарки и эмоциональные поступки мужчина. В качестве презента на помолвку Башаров преподнес своей невесте кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней.

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе женщины обвинили Башарова в избиении.

Ранее актриса Полина Ауг призналась, что старается прислушиваться к звездам.

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