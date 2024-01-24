Шуру из «Би-2» обвинили в харассменте

Девушка, работавшая гримершей на концерте группы «Би-2», рассказала о харассменте со стороны одного из лидеров коллектива Шуры (настоящее имя — Александр Уман). Видео с признанием гримерши публикует Telegram-канал «Неопра, блин!».

В ролике девушка показала, как музыкант часто делал его комплименты во время работы. На одном из последних видео Уман что-то прошептал гримерше на ухо. Девушка пояснила, что рокер предложил ей «провести вечер вдвоем после концерта», но она отказалась и решила рассказать свою историю в TikTok.

Свое видео гримерша сопроводила подписью: «Сначала ты радуешься, что работаешь гримером группы «Би-2», но после...»

26 мая 2023 года Минюст РФ внес Леву из «Би-2» в список иноагентов. На сайте ведомства пояснялось, что музыкант выступал против СВО на Украине и негативно высказывался в отношении России и органов власти. Бортник также утверждал, что он не является гражданином РФ. В мае Лева публично осудил спецоперацию, а также написал в соцсетях, что не вернется в Россию.

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