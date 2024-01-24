«Самопиар»: вдова Летова раскритиковала идею об учреждении премии имени Летова

Наталья Чумакова, вдова российского музыканта и поэта Егора Летова, в беседе с «Газетой.Ru» назвала самопиаром предложение депутата Госдумы Виталия Милонова учредить премию имени музыканта. Чумакова не верит, что премию могут учредить, так как фигура Летова «слишком неоднозначная».

«Это без комментариев. Были эти самолеты, было еще что-то. Ну зачем это сотрясание воздуха. Понятно же, что это никуда не идет. Это все просто самопиар и все, или еще какие-то у него свои цели. Зачем это обсуждать? Фигура Летова слишком неоднозначная для таких вещей. Все это несерьезно», — сказала Чумакова.

Замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов направил министру культуры РФ письмо с предложением учредить государственную премию для молодых рок-музыкантов патриотической направленности и назвать ее в честь фронтмена группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

По словам депутата, в свое время Летова презирали коллеги-музыканты за его патриотическую позицию и неприятие западных ценностей, поэтому лидер «Гражданской обороны» ассоциируется у многих россиян с любовью к России, считает Милонов.

Егор Летов известен как основатель и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Он считается «крестным отцом» русского панк-рока и сибирского андеграунда. Песни Летова широко известны в России, среди них «Все идет по плану», «Моя оборона», «Винтовка — это праздник» и множество других.

В 2018 году именем музыканта Летова был назван аэропорт Поповка в Омской области, однако позже участок запретили использовать в качестве взлетно-посадочной полосы. В 2019 году в честь российского рок-музыканта хотели назвать самолет.

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