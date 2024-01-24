В сети состоялась премьера драмы «Черный медведь» о кризисе в жизни творческих людей

В онлайн-кинотеатре KION состоялась цифровая премьера драмы Лоуренса Майкла Ливайна «Черный медведь». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету картины девушка по имени Элисон приезжает к своим знакомым Блэр и Гейбу в загородный особняк. У главной героини не получилось реализовать себя в режиссерской и актерской карьере, поэтому она решила отправиться на ретрит и подумать, чем она хочет заниматься дальше. Ее друзья испытывают разлад в отношениях: Гейб пишет музыку, но мало зарабатывает, а Блэр не смогла удержаться в танцевальной индустрии. К тому же Блэр беременна, но Гейб все равно хочет уйти от нее. Поневоле Элисон оказывается втянута в непростой любовный треугольник.

Премьера «Черного медведя» состоялась на кинофестивале «Сандэнс», в главных ролях Обри Плаза, Кристофер Эбботт и Сара Гаддон.

Накануне в Москве прошла премьера экранизации «Мастера и Маргариты». По сюжету фильма известный писатель оказывается в центре литературного скандала: спектакль по его пьесе отменяют, а коллеги отворачиваются. Тогда автор знакомится с новой музой и берется за роман о загадочном Воланде, теряя связь с реальностью. Действия происходят в Москве 1930-х годов.

Ранее Netflix пообещала выпустить второй сезон «Игры в кальмара» в 2024 году.