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Фильм о россиянке в Норвегии «Панические атаки» выйдет в прокат

Фильм режиссера Твердовского «Панические атаки» выйдет в прокат в январе

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Reflexion Films

Фильм-обладатель гран-при кинофестиваля «Зимний» «Панические атаки» Ивана И. Твердовского выйдет в российский прокат 25 января. Об этом сообщает прокатчик Reflexion Films.

Зрительская премьера пройдет 22 января в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм», в Санкт-Петербурге 24 января картину представит исполнитель главной роли Сергей Двойников, а в Новосибирске, Екатеринбурге и Москве — Иван И. Твердовский.

По сюжету Вика страдает паническими атаками и нервными проявлениями. Попадая в Норвегию, россиянка совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто.

Главные роли в фильме сыграли Елена Тронина («Аврора», «Идентификация», «Happy End»), Сергей Двойников («Почка», «Бык», «Подольские курсанты», «Нелюбовь»), Дарья Савельева («Привет, мама», «Каникулы», «Комбинат Надежда»), Светлана Камынина.

Съемки проходили в приграничном Никеле и Заполярном, а также в Москве. Специально для съемок в Россию приехали норвежские актеры.

По словам режиссера, ему давно хотелось поработать с историей и средой на норвежской земле, и частично то, что лежит в основе «Панических атак», было его наблюдениями о городе Никель.

«Это не буквальная история одного преступления. А если учитывать, что про норвежские тюрьмы ходят легенды, попадание в такую тюрьму лежит в основе нескольких комедийных фильмов, хотелось на другом уровне осмыслить эту ситуацию и саму среду», — говорит он.

На кинофестивале «Зимний» фильм также получил приз за лучшую мужскую роль (Двойников).

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