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Новая жена Бари Алибасова рассказала, почему они отказались от свадебного торжества

Седьмая жена Бари Алибасова рассказала, что они вместе уже три года

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бари Алибасов и его помощница Елена не стали устраивать свадебное торжество, так как посчитали его «совершенно неуместным» из-за проблем в стране, рассказала «Газете.Ru» новая супруга продюсера. Елена добавила, что они с Алибасовым вместе уже три года, и их быт «налажен уже давным-давно».

«Торжества никакого не было. Сейчас это совершенно неуместно, потому что в стране хватает всяких свои проблем. Знаете, те деньги, которые можно потратить на торжество, по-моему, им сейчас есть лучшее применение. Ребята воюют, погибают, и не только ребята, есть же еще фонды, которые помогают детям, которые болеют. Я понимаю, что такая ситуация, дети, которые болеют, о них же тоже нельзя забывать, правда? Поэтому это вообще не вариант торжества какого-то. Мы уже люди взрослые, внимание не хотели привлекать. Мы с Бари Каримовичем уже 3 года вместе, поэтому у нас уже быт налажен давным-давно», — сказала она.

Бари Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене, в программе «Центральное телевидение». Он отметил, что они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал регулярно питаться.

Ранее сын Алибасова рассказал, что сам нашел седьмую жену для отца.

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