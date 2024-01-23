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Омбудсмен Москвы планирует посетить блогершу Блиновскую в СИЗО

Омбудсмен Москвы Потяева сообщила, что посетит блогершу Блиновскую в СИЗО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Москве Татьяна Потяева заявила, что собирается посетить блогершу Елену Блиновскую в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Потяева планирует увидеться с Блиновской в начале февраля 2024 года.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года. По данным Telegram-канала Shot, долг Блиновской перед ФНС на данный момент вырос до 1 млрд 490 млн рублей.

22 января 2024 года суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. Блогершу доставили в суд в тот же день.

В качестве причины изменения меры пресечения следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогеру запрещено общаться. Всего ей грозит до 16 лет колонии.

Ранее Собчак выступила против просьб СК арестовать Блиновскую.

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