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Павел Трубинер объяснил, почему ему больше нравится играть злодеев в кино

Актер Павел Трубинер заявил, что характеры злодеев обычно более многогранны

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Телеканал «Россия 1»

Актер Павел Трубинер в интервью aif.ru признался, что ему всегда больше нравились роли отрицательных персонажей в кино.

«Конечно, интереснее сыграть отрицательную роль — в ней больше граней. А еще в отрицательных персонажах можно больше похулиганить — в хорошем смысле. Отрицательный герой в какие-то моменты может быть добрым, в другие — злым», — отметил Трубинер.

При этом артист считает некорректной постановку вопроса о том, каких героев легче играть в кино. По мнению Трубинера, любого персонажа относительно сложно сыграть. А если артист хвастается, что ему легко дается роль, то он либо не старается, либо кривит душой. Трубинер считает, что актер должен отдавать часть себя, вкладываться в любую роль.

«У людей есть эмоции, они плачут, смеются, и если актер эти эмоции передает правильно, искренне плачет, искренне смеется, на это уходит определенное количество умственных и психологических затрат. Но только в этом случае зритель ему поверит», — пояснил артист.

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