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Талызина подтвердила госпитализацию с бронхолитом

Актриса Валентина Талызина подтвердила, что страдает от бронхолита

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина призналась, что ее госпитализировали в день рождения. Слова актрисы передает телеканал «360».

«Да, у меня болезнь называется бронхиолит. Я хорошо себя чувствую», — заявила она.

Подробностями госпитализации актриса делиться не стала.

22 января Telegram-канал Mash со ссылкой на дочь Талызиной сообщал, что 21 января актрису экстренно госпитализировали в Москве. Сообщалось, что врачи диагностировали ей бронхопневмонию.

Валентине Талызиной 22 января исполнилось 89 лет. Она сыграла в таких культовых картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Невероятное приключение итальянцев в России» и «Афоня». Всего в багаже у артистки более ста фильмов и сериалов.

20 января стало известно, что в Театре Моссовета отменили показ спектакля «Волки и овцы» из-за болезни Валентины Талызиной. Вместо этой постановки на Основной сцене театра покажут спектакль «Горе от ума», приобретенные билеты будут действительны на замененный показ.

В спектакле «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского Талызина играет главную роль — помещицу Меропию Мурзавецкую. Премьера спектакля состоялась 22 января 2022 года.

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