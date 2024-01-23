Названо имя предполагаемого избранника Алены Водонаевой

Телеведущая Алена Водонаева появилась на премьере фильма «Присцилла: Элвис и я» вместе со своим предполагаемым избранником Григорием Тер-Мкртичаном. Об этом сообщает Super.ru.

По данным издания, 22-летний возлюбленный звезды окончил Московский государственный строительный университет. Сейчас Тер-Мкртичан профессионально занимается самбо. Он выходец из семьи предпринимателя: отец мужчины является совладельцем компании по грузовым перевозкам, а до этого занимался бизнесом в сфере аренды. Сестра Тер-Мкртичана руководит магазином одежды.

Super.ru подчеркивает, что пара вместе приехала на премьеру, однако на красную дорожку Водонаева вышла одна. Издание считает, что новый роман телеведущей длится около месяца. По данным Super.ru, телеведущая уже познакомила нового избранника со своим сыном, с которым 22-летний спортсмен нашел общий язык.

До этого Водонаева два года состояла в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. У них есть общий сын Богдан, который родился 23 августа 2010 года. Телеведущая говорила, что сохранила с бывшим мужем нормальные отношения ради ребенка, она не препятствует встречам мальчика с отцом.

11 сентября 2017 года знаменитость во второй раз вышла замуж, ее избранником стал диджей Алексей Комов. Однако в 2019 году пара рассталась. По словам Алены Водонаевой, после развода она наконец-то «очнулась».

Ранее Джигурда рассказал, как его дети отнеслись к видео с Волочковой.