Роскомнадзор назвал сумму штрафов за кино и сериалы с ЛГБТ*

С декабря 2022 года Роскомнадзор (РКН) составил против онлайн-кинотеатров 52 административных протокола за демонстрацию ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) несовершеннолетним и два протокола — за их пропаганду. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По ее информации, сумма штрафов, наложенных на нарушителей, превысила 30,5 млн руб.

Также Роскомнадзор составил в отношении телеканалов 34 административных протокола за демонстрацию ЛГБТ детям и еще шесть — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире. Общий размер штрафов за эти нарушения достиг около 20 млн руб.

Общая сумма выписанных штрафов из-за таких нарушений превысила 50 млн руб.

Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов вступил в силу 5 декабря 2022 года.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны.

Ранее телеканал оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева.