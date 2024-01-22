Ева Меркачева назвала репрессивным решение суда арестовать Блиновскую

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева считает необоснованным помещение в СИЗО блогера Елены Блиновской, нарушившей условия домашнего ареста. В разговоре с «Газетой.Ru» член СПЧ заявила, что суд мог избрать другую меру наказания.

«Я настаиваю на том, что брать под арест нужно только в тех случаях, когда не брать нельзя. Совершенно очевидно, что Блиновская угрозу обществу не представляет. Если государство считает, что ее необходимо наказать, для этого есть другие способы. Можно направить на принудительные работы, а если решение еще не вынесено, то можно использовать такую меру, как залог. Каждый раз, когда происходит нарушение, внесенная сумма залога аннулируется, идет в доход государства и общества. На эти деньги можно было бы поддержать малообеспеченных людей. Сумма залога законом не ограничена, она могла бы вносить залог равный ущербу, который ей вменяется. Почему-то суды вообще перестали брать залог, и это совершенно непонятно. Кто чем рискует, если человек, который дал залог, не выполнил эту меру и, может быть, даже скрылся?» — объяснила свою позицию член СПЧ.

По словам Меркачевой, аресты стали «простым рецептом от всего». Она напомнила о заключении под стражу начальника котельной Климовского специализированного патронного завода Александра Чикова по делу об отключении отопления в Подмосковье и об аресте отца школьницы, устроившей стрельбу в Брянске. Такие случаи, как и изменение меры пресечения Блиновской, член СПЧ считает репрессивными.

«Получается, что наше следствие интересует просто наказание ради наказания, а не ради восстановления социальной справедливости? Если человеку вменяют, что он не выплатил какую-то сумму налогов, если этот человек эту сумму выплачивает, то почему бы не дать ему возможность остаться на свободе? Очень много вопросов по этому поводу. И я считаю, что все эти избрания мер пресечения в виде заключения под стражу выглядят, мягко говоря, не просто необоснованными, но и какими-то репрессивными. Получается, что в любой непонятной ситуации надо арестовывать. Это уже скоро станет мемом. Я считаю, что это нужно срочно менять», — заключила она.

22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил Елену Блиновскую в СИЗО на три месяца, она пробудет под стражей до 26 апреля. Это произошло после просьбы Следственного комитета России ужесточить блогеру меру пресечения, так как она неоднократно нарушала условия домашнего ареста, в том числе устроила в своем доме вечеринку, на которой контактировала со свидетелем по своему делу.

Одновременно с ходатайством об аресте следствие предъявило Блиновской новые обвинения. Блогера хотят привлечь по статье о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

Стало известно, что защита обжалует решение о переводе Блиновской в СИЗО.