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Пригожин ответил на критику Джигурды: «Просто больной человек»

Продюсер Пригожин назвал Джигурду «отребьем общества» после призыва к депутатам

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что шоумена Никиту Джигурду нужно проверить в психиатрической больнице после того, как актер призвал депутатов проверить супруга Валерии из-за телефонного разговора 2023 года. Слова Пригожина передает NEWS.RU.

«Ему нужно в психбольнице обследоваться на предмет его занятий в публичном пространстве с Анастасией Волочковой. Я вообще не слежу за этим сумасшедшим. Мне он не интересен. Просто больной человек. Какое он, это животное имеет отношение к моим частным разговорам, какие бы они не были?» — заявил продюсер.

Пригожин также назвал шоумена «отребьем общества» и «животным», заявив, что Джигурда не теряет свою популярность, так как «обливает грязью других».

«Когда-нибудь ему рот закроют, потому что то, чем он занимается вместе с этой балериной, это разложением общества. <...> Я его даже не вижу, не слышу, а он упоминает меня. Уже давно не актер, недоартист, недоактер», — возмутился Пригожин.

До этого сообщалось, что Джигурда призвал депутата Виталия Милонова проверить старый телефонный разговор Иосифа Пригожина.

В 2023 году в сети появилась якобы запись телефонного разговора, на котором Пригожин и бизнесмен Фархад Ахмедов общаются о политической ситуации в России. Сам продюсер впоследствии называл аудиозапись фейком.

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