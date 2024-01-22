Дочь Валентины Талызиной опровергла слухи о госпитализации актрисы

Дочь народной артистки России Валентины Талызиной Ксения Хаирова опровергла слухи о госпитализации актрисы. Ее слова передает RT в Telegram-канале.

Хаирова уточнила, что сейчас артистка здорова и хорошо себя чувствует.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на дочь Талызиной сообщал, что 21 января актрису экстренно госпитализировали в Москве. Врачи якобы диагностировали ей бронхопневмонию.

Валентине Талызиной 22 января исполнилось 89 лет. Она сыграла в таких культовых картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Невероятное приключение итальянцев в России» и «Афоня». Всего в багаже у артистки более ста фильмов и сериалов.

20 января сообщалось, что в Театре Моссовета отменили показ спектакля «Волки и овцы» из-за болезни Валентины Талызиной. Вместо этой постановки на Основной сцене театра покажут спектакль «Горе от ума», приобретенные билеты будут действительны на замененный показ.

В спектакле «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского Талызина играет главную роль — помещицу Меропию Мурзавецкую. Премьера спектакля состоялась 22 января 2022 года.

Ранее стало известно, что актера Евгения Герчакова выписали из больницы.