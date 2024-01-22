Гоген Солнцев вызвал на бой Киркорова из-за инцидента на съемках

Шоумен Гоген Солнцев посетил турнир фрик-боев Epic Fighting Championship с участием популярных людей, в конце которого вызвал на бой певца Филиппа Киркорова. Видео опубликовано на YouTube.

В своей речи Солнцев уточнил, что хочет подраться на октагоне с исполнителем, так как между звездами произошел конфликт на съемках. При этом шоумен не стал уточнять деталей произошедшего.

Кроме того, звезда телешоу похвалил Стаса Барецкого, который в тот вечер вышел на ринг в качестве бойца. Солнцев назвал «бальзамом на сердце» то, как «наваляли» Барецкому.

До этого Солнцев заявлял, что Алла Пугачева косвенным образом повлияла на бойкот Филиппа Киркорова после вечеринки Ивлеевой. Он назвал артистку «роковой женщиной», которая оставила след на Киркорове. Шоумен считает, что певец до сих пор скучает по Примадонне. Солнцев напомнил, что и сам планировал записать дуэт с Пугачевой, но после недавних событий решил отложить совместную композицию в долгий ящик.

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