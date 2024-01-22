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Наталья Штурм пожаловалась на Александра Шепса, который разбил ее тарелку с календарем ацтеков

Певица Штурм заявила о черной полосе после участия в шоу «Битва экстрасенсов»

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nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на медиума Александра Шепса, который разбил ее тарелку с календарем племени ацтеков.

«Все, что осталось от любимой тарелки... Александр Шепс театральным жестом вдребезги разбил ее о бутафорский фонарь. Хотя за пять минут до этого экстрасенс Ангелина Изосимова сняла порчу свечкой с любимого предмета интерьера. Зачем надо было ее разбивать, я не поняла и, конечно, расстроилась. После началась черная полоса», — возмутилась Штурм.

При этом исполнительница отметила, что никогда не верила в сверхъестественные силы, так как считает себя человеком скептическим и здравомыслящим. Штурм согласилась принять участие в шоу из-за интересного сценария и «волшебной» атмосферы. Штурм добавила, что всерьез испугалась, когда ведьма со свиным сердцем обронила возле нее нитку с иголкой. В заключение звезда напомнила, что в 2023 году у нее действительно случилось немало несчастий.

«В декабре происходит пожар у дочери, я бьюсь головой о багажник какого-то хама. 3 января ушла моя самая любимая на свете мама», — посетовала Штурм.

Ранее Кристина Асмус поздравила Биковича и пожаловалась на «личностные разложения» в шоу-бизнесе.

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