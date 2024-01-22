Юрий Шевчук и ДДТ впервые дадут концерт в Узбекистане

Музыкант Юрий Шевчук вместе с группой ДДТ впервые дадут концерт в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом свидетельствуют данные портала iticket.uz.

Мероприятие состоится 12 февраля в Дворце кино имени Алишера Навои. Цена билетов на концерт варьируется в диапазоне от 2 до 15 тысяч рублей.

В июле 2023 года группа ДДТ выпустила новый альбом «Волки в тире». В декабре 2022 года адвокаты Шевчука не смогли оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ, выписанный после концерта в Уфе в мае 2022 года. В январе 2023 года коллектив перенес концерты в городах России «по не зависящим от группы и организаторов причинам». Кроме того, известно, что Шевчук перенес инфаркт.

13 января Шевчук начал зарубежные гастроли ДДТ с концерта в Болгарии. По словам самого артиста, концерт в Белграде стал третьим его публичным выступлением за два года. Он пожаловался, что за звук и свет на концертах теперь отвечают другие люди, зато Шевчуку удалось сохранить «золотой состав» ДДТ. Артист признался, что в 2023 году коллектив держался на плаву во многом за счет продажи мерча и другой символики группы.

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